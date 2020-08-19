ناصيف زيتون يغني بيروت “إنت الإم اللي بتلم”

أطلق النجم ناصيف زيتون أغنية بعنوان “بيروت” تضامنًا مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت وأسفر عن وقوع آلاف الضحايا.

الأغنية من كلمات يحيي صالح، ألحان احمد بركات، توزيع زاهر ديب. أداها ناصيف بتأثر شديد وتقول كلماتها: ‎مَنِكْ مدينة/‎مَنِكْ شوارع وبيوت /‎مَنِكْ مدينة/‎ حجارة صنم وسكوت/‎إنت الإم اللي بتلم/‎إنت الحرف إنت العلم/‎إنت جنة عالارض يا بيروت/‎بعز الضعف ما بتضعفي/‎بتميلي دغري بتوقفي/‎وبالشدّة أمل بتقطفي /‎والموت عحدودك بيموت/يا بيروت … يا بيروت”.

وكان ناصيف قد غرّد عقب انفجار مرفأ بيروت وقال: “الحمدالله على سلامة الذي سلم. والله يرحم جميع الشهداء ويصبّر اهاليهم ويشفي كل مصاب ولا يضر أحد بهذا البلد الغالي وانشالله خاتمة الأحزان لكل شخص في لبنان”.