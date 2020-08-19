Aug 19, 2020
أطلق النجم ناصيف زيتون أغنية بعنوان “بيروت” تضامنًا مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت وأسفر عن وقوع آلاف الضحايا.
الأغنية من كلمات يحيي صالح، ألحان احمد بركات، توزيع زاهر ديب. أداها ناصيف بتأثر شديد وتقول كلماتها: مَنِكْ مدينة/مَنِكْ شوارع وبيوت /مَنِكْ مدينة/ حجارة صنم وسكوت/إنت الإم اللي بتلم/إنت الحرف إنت العلم/إنت جنة عالارض يا بيروت/بعز الضعف ما بتضعفي/بتميلي دغري بتوقفي/وبالشدّة أمل بتقطفي /والموت عحدودك بيموت/يا بيروت … يا بيروت”.
وكان ناصيف قد غرّد عقب انفجار مرفأ بيروت وقال: “الحمدالله على سلامة الذي سلم. والله يرحم جميع الشهداء ويصبّر اهاليهم ويشفي كل مصاب ولا يضر أحد بهذا البلد الغالي وانشالله خاتمة الأحزان لكل شخص في لبنان”.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يغني بيروت “إنت الإم اللي بتلم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.