غوغل تتبرّع بـ2.2 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة بعد انفجار بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت شركة غوغل يوم الإثنين أنّها ستتبرّع بمبلغ 2.2 مليون دولار أميركي لدعم أهالي بيروت وجهود الإغاثة المحلية والأنشطة التجارية بعد الإنفجار المأساوي الّذي هزّ العاصمة اللبنانية.

وفي هذا السياق، قال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان:” مضى أيّام على الحادث المأساوي الذي هزّ العاصمة بيروت وهزّ قلوبنا معه. فكّرنا كثيرًا بالطرق التي يمكننا أن ندعم من خلالها الشعب اللبناني. ولم نكن الوحيدين بالطبع، فقد لاحظنا ازديادًا بمعدّل البحث عن كلمات مثل “التبرع” أو “كيفية المساعدة” خلال أيام بعد الانفجار، فالعالم يبحث أيضًا عن طرق لتقديم المساعدة.

وأضاف قائلاً:” ننضمّ اليوم إلى ملايين الأفراد من حول العالم، الذين يحاولون دعم بيروت وشعبها بعد الحادثة، ونعلن عن التبرّع بمبلغ 2.2 مليون دولار أميركي إلى منظّمات خيرية محلية تبذل جهودًا شاقة واستثنائية على الأرض لخدمة الأفراد والعائلات المتضررة. ويندرج هذا التبرع ضمن إطار “برنامج مضاعفة التبرعات” الذي تعتمده الشركة حيث تطابق كل تبرع يقوم به موظفوها بالقيمة التي تساوي ذاك التبرع”.

وتابع:” سيتم تقديم الأموال إلى منظمات غير حكومية محلية تقدم الإغاثة الطبية والملاجئ العامة والتبرعات الغذائية في لبنان. كما سنستمر بالاستفادة من منتجاتنا مثل محرك بحث Google وخرائط Google وYouTube لإتاحة الوصول إلى المعلومات الهامة التي يحتاجها الأشخاص هناك في هذا الوقت الصعب، ودعم الأنشطة التجارية المحلية. وسعيًا لمساعدة الأنشطة التجارية المحليّة الأكثر تضررًا وتقديم الدعم لأصحابها، ستقدّم Google.org، وهي الذراع الخيرية للشركة، منحة ماليّة لمنظّمة Youth Business International، وهي شبكة عالمية لدعم روّاد الأعمال”.