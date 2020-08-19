“المهن الموسيقية” تتراجع عن إحالة أحمد سعد للتحقيق

متابعة بتجـــــــــــرد: تراجعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عن قرار إحالة المطرب أحمد سعد للتحقيق بسبب واقعة غنائه “100 حساب” مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رغم علمه بوقف الأخير بقرار نقابي.

واكتفت النقابة بتوجيه لفت نظر إلي سعد، وفقاً لما جاء في بيان صادر منها، اليوم الثلاثاء، جاء نصه كالتالي: قرَّرت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية في اجتماعها، اليوم، توجيه لفت النظر إلى الفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع آخر غير مصرَّح له بالعمل وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظِّمة للعمل بالنقابة.

وأضاف البيان: اكتفت هيئة المكتب بذلك، بناءً على توجيهات الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد تلقيه اعتذاراً من الفنان أحمد سعد، بعد تفهمه للأمر، مؤكداً التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها.

وأشارت النقابة إلي أن أحمد سعد فنان كبير ولم يُصبه التوفيق هذه المرة في الاختيار، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد أي شخص أو كيان أو جهة تخالف القانون والنظام العام والقواعد المعمول بها داخل العمل النقابي.