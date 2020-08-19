أحمد السقا وعمرو سعد في فيلم “أكشن” بتوقيع السبكي

متابعة بتجــــــــــــرد: يتفاوض المنتج المصري أحمد السبكي مع النجمين أحمد السقا وعمرو سعد على بطولة فيلم جديد، لم يتم الاستقرار على اسمه، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسي.

وقال مصدر من داخل العمل، إن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الحركة، ومن المقرر الاستعانة بأبطال آخرين، منهم محمود حميدة وعمرو عبدالجليل، مضيفاً أن مفاوضات السبكي مع السقا وسعد وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولكنها لم ترتقِ بعد إلى حيز التعاقد الرسمي.

وفي سياق مختلف، يطرح السبكي فيلمه الجديد «توأم روحي»، غداً الأربعاء، بدور العرض السينمائي في مصر، وذلك بعد تأجيل طرحه أكثر من مرة بسبب جائحة «كورونا»، وهو من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بنت أحمد، ورجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبولبن.