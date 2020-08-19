كيلي جينر: أتعرض لمحاولة تشويه على سوشيال ميديا

متابعة بتجـــــــــــرد: نفت نجمة تلفزيون الواقع كيلي جينر أن تكون قد تلاعبت في صورة نشرتها على إنستغرام وكتبت تحتها عبارة «ذات البشرة البنية»، مؤكدة أن هناك من يتصيد لها الأخطاء ويحاول تشويهها على سوشيال ميديا.

وأشارت كيلي التي احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها الـ23، إلى أنها كتبت تحت الصورة «فتاة بعيون بنية» مع إيموجي قلب، ولكن البعض تلاعب بالصورة وأضاف التعليق العنصري، ما أدى إلى انتشارها بصورة هائلة في سوشيال ميديا وعرضها لعاصفة من الانتقادات.

وأكدت أن هناك من يريد الإثارة ولو على حسابها، ولكنها استطاعت أن تكشف التلاعب بسرعة وتنفيه عن نفسها، منوهة بأن سوشيال ميديا تذخر بالعديد من الشائعات والأكاذيب للأسف.

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وتقلد الصورة المحرفة أغنية بيونسي الشهيرة «فتاة بنية البشرة» التي ظهرت فيها ابنتها بلو إيفي، والمطرب سان جون، والمغني النيجيري ويزكيد.

وكانت كيلي قد نشرت سلسلة من الصور المثيرة لها على إنستغرام بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ23، من بينها صورة تحتضن فيها ابنتها ستورمي من المطرب ترافيس سكوت، وعلقت عليها قائلة «أجمل هدية على الإطلاق».

في سياق متصل، هدأت الحملة التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع بعد مشاركتها في الفيديو الجديد للمطربتين كاردي بي وميغان ذا ستاليون التي حققت أرقاماً قياسية في عدد مرات المشاهدة، ولكن بعض المشاهدين حاولوا جمع توقيعات لاستبعادها من الكليب المصور.