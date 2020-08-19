حبيبة طارق العريان تنسحب من وسائل التواصل!

متابعة بتجـــــــــــرد: في خطوة مفاجئة، أغلقت الشابة السورية نيكول سعفان صفحتها على إنستغرام بعد الضجة التي أثيرت حول علاقتها بالمخرج المصري طارق العريان وانتشار صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

واعتبر العديد من النشطاء أن إغلاق “حبيبة” طارق العريان لصفحتها يؤكد علاقتها بالعريان وجميع الأخبار التي سربت حولهما، بينما اعتبر آخرون أن هذه الأخبار مجرد شائعات غير صحيحة.

ونيكول سعفان هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 22 عاماً وتعيش في مصر، وقد ظهرت مؤخراً في مشهد ضمن فيديو كليب الفنان المصري عمرو دياب لأغنيته “يا بلدنا يا حلوة”، وقيل إنها السبب وراء انفصال العريان وأصالة.

يذكر أن الفنانة أصالة كانت قد أعلنت انفصالها رسمياً عن العريان في بداية العام الجاري وطلبت من الجميع احترام خصوصية حياتها وعدم الخوض في الأسباب.