نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على شاهد.. فخامة قصر جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز الجديد مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: النجمان العالميان جينيفر لوبيز وزوجها أليكس رودريغيز يقرران شراء قصر جديد يبلغ سعره حوالي 40 مليون دولار.

يقع هذا القصر بحسب التقارير في ميامي ويطل على الواجهة البحرية في جزيرة النجوم.

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أما عن تفاصيل القصر من الداخل فهو يتكون من 10 غرف نوم و12 حماماً، وتصميمات داخلية فاخرة ومسبح مع جاكوزي، إضافة إلى مناظر خلابة لخليج Biscayne وأفق ميامي في جميع الأنحاء، كما جاء تصميمه على الطراز الإسباني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 40 ألف قدم مربع في جزيرة مُسَورة بالحراسة، وهي منطقة فائقة الخصوصية للمشاهير وكبار رجال الأعمال.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان النجمان الشهيران وأطفالهما الأربعة سيستخدمون المساحة كمنزل دائم أم عقار استثماري سينضم إلى العقارات الفاخرة الخاصة بهم، إلا أن السكان المحليين الآخرين يأملون في أن ييعش الزوجان في المنطقة لرفع قيمة أسعار القصور التي هناك.