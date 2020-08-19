الشاب خالد يطرح "جميلتي بيروت" تضامنا مع لبنان

حرص عدد كبير من نجوم الفن في العالم على التضامن مع الشعب اللبناني بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الجاري.

ومن هولاء النجوم، الفنان الجزائري الشاب خالد الذي طرح منذ ساعات عبر قناته على موقع يوتيوب أغنية تحمل عنوان "جميلتي بيروت".



الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتصوير الفيديو كليب إخراج إيلى بربري.

وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها للصليب الأحمر اللبناني.

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يعد الشاب خالد من أكثر المطربين الجزائرين شهرة في العالم، ومنحه خبراء الموسيقي لقب "ملك الراي".

وبدأت نجوميته منذ تسعينيات القرن الماضي، ويحرص دائما على الغناء للحب والجمال وقضايا اجتماعية تشغل الجماهير العربية، ومن أبرز أعماله الغنائية "ديدي" و"عائشة".

يذكر أن الشاب خالد أصدر في مايو الماضى أغنية تحمل اسم "يا دلالى"، وتزامنت مع الحجر الصحى الذى كان مفروضا على العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.