محمد صبحي يتذكر سعاد نصر بكلمات مؤثرة

بكلمات مؤثرة تذكر محمد صبحي الفنانة الراحلة سعاد نصر، إذ نشر صورة تجمعهما سويا عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، وأرفقها بتعليق: "عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفني والإنساني، كما لو كان جناحي الثاني اتكسر".



شاركت سعاد نصر في أغلب أعمال الفنان محمد صبحي الناجحة مثل مسلسل "رحلة المليون"، و"عائلة ونيس" على شاشة التليفزيون، كما وقفت بجانبه على خشبة المسرح في عروض رائعة منها "الهمجي"، وعملت معه أيضا في السينما في فيلم "هنا القاهرة".





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ولدت سعاد نصر عبد العزيز، الشهيرة باسم "سعاد نصر" في 12 مارس 1953 بحي شبرا، وتخرجت في معهد الفنون المسرحية عام 1975.

تحمس لها الفنان كرم مطاوع ورشحها للمشاركة في أعمال مسرحية و تليفزيونية، وفي 1982 بدأت أولى خطواتها على شاشة السينما بفيلم "الغيرة القاتلة".

تميزت سعاد نصر بقدرتها على تقديم الكوميديا، والتراجيديا، ورحلت عن الحياة في 5 يناير 2007 أثناء إجراء عملية شفط دهون، إذ دخلت في غيبوبة طويلة نتجة جرعة تخدير خطأ.



