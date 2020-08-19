بالفيديو.. أمينة خليل تهاجم منتقدي صورها الجريئة

الخليج 365 - صفوت دسوقيالأربعاء 2020/8/19 09:50 ص بتوقيت أبوظبي
أكدت الفنانة أمينة خليل أنها سعيدة بطرح فيلمها الجديد "توأم روحي" في جميع دور العرض في مصر، موضحة موقفها من مهاجمي صورها الجريئة.
وقالت أمينة خليل في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يعرض عبر قناة dmc المصرية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان إن كواليس تصوير الفيلم كانت رائعة، وإنها أحبت القصة لأنها تدور في قالب رومانسي، ومتشوقة لمعرفة رأي الجمهور في الفيلم.
وكشفت عن موقف مضحك أثناء التصوير قائلة إنها سافرت إلى باريس مع أسرة الفيلم، وهناك شعرت بتعب شديد وكانت درجة حرارتها 40، ولم تتمكن من تصوير أي مشهد، وتعاملت أسرة الفيلم معها وكأنها غير موجودة.
وردا على الانتقادات التي طالتها مؤخرا بسبب صورها الجريئة مع خطيبها قالت إنه يجب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم اختراق الحياة الشخصية للفنان، وأن تكون هناك حدود حتى لا تكون مصدر إزعاج.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من النشاط الفني للنجمة أمينة خليل، إذ شاركت في بطولة مسلسل "ليه لأ" أمام هالة صدقي وفيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين.
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