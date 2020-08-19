عمرو دياب يشوق جمهوره لأغنية "أماكن السهر"

نشر عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على تطبيق "أنستقرام" مقطعا صغيرا من أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، الأغنية من تأليف تامر حسين، وتوزيع أسامة الهندي، وألحان عزيز الشافعي، ومن المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة.



وكانت شبكة Netflix أعلنت عن تعاقدها مع عمرو دياب لتقديم مسلسل عالمي عبر منصتها.

وصرح عمرو دياب قائلا: "أنا سعيد جداً بالتعاون مع Netflix في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله"



