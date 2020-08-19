لايف ستايلز ستوديوز والفنانة ريم الشريف يطرحان أغنية لرمز الحضارة

Aug 19, 2020
بروح المحبة والوفاء تقدم شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز والفنانة صاحبة الصوت الشجي ريم الشريف باكورة تعاونهما في أغنية “قومي يا بيروت” تشجيعاً ودعمًا لإعادة نهضة بيروت الى مجدها ومكانتها الحضارية.
الأغنية من تأليف احمد عصام، ألحان احمد العقاد، توزيع موسيقي مارك عبدالنور، وتقول كلماتها: “ياست العرايس شو فيك صار..محلىّ بقى تخلص جروحك …”، “قومي أوقفي يا بيروت ما بعمرها الشمس بتموت …”.
ومن المقرر انطلاق بث الأغنية يوم غد الخميس عبر أثير الإذاعات اللبنانية وألعربية. كما يعمل المخرج المبدع فادي حداد جاهداً للإنتهاء من مونتاج الفيديوكليب خلال الأيام القليلة القادمة معتمداً على أهم المشاهد والمؤثرات المرئية لتتماشى مع روح هذه ألاغنية الرائعة.
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