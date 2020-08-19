شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تقدم Midnight Sky لأول مرة على الهواء بحفل MTV.. اعرف امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من محبى ومعجبى النجمة العالمية مايلى سايروس عن تقديمها أغنيتها السينجل الأخيرة "Midnight Sky" على الهواء مباشرة، حيث تعمل مايلى دائما على إبهار عشاقها بتقديم الاستعراضات المذهلة التى تظهر لفترة طويلة محط تركيز وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم.

وكشفت مايلى سايروس البالغة من العمر 27 عاما أنها ستقدم أغنية Midnight Sky لأول مرة على الهواء مباشرة فى حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards السنوى السابع والثلاثين، الذى من المقرر أن يقام فى 30 أغسطس الجارى.

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النجمة مايلي سايروس

يذكر أن مايلى سايروس عادت للساحة الغنائية من جديد بأطلاقها مؤخرا أغنيتها السينجل "Midnight Sky"، والتى كانت محط اهتمام قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وبالرغم من بدء سايروس استعادة نشاطها الفنى إلا أنها فاجأت العالم بأنها لن تطلق ألبومها الغنائى الجديد فى أى وقت قريب.

وخلال مقابلتها مع زين لوى " Zane Lowe " على Apple Music قالت مايلى إن تقديم مجموعة كاملة من الأعمال لا يتناسب حالياً مع الطريقة التى تطورت بها حياتها أو مع الأوقات غير المسبوقة التى نعيشها.

وأضافت مايلى "أعتقد أننا جميعا يمكن أن نتفق على أن هذا العام كانت أحداثه كاملة غير متوقعة للغاية، وأنه شىء لم يكن أحد يخطط له بالنسبة للعالم كله، لكن بطريقة ما استطعت أن أنفذ هذه الأغنية".