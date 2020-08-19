شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يقدم شخصية دكتور بأولى بطولاته "إسعاف يونس" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نجم مسرح مصر محمد أنور شخصية "دكتور" ضمن أحداث مسلسله الجديد، الذى يعد أولى بطولاته بعنوان "اسعاف يونس"، المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على انتاجها بعدما قدمت الشهر الماضى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على .

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، كل من سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة.

يذكر أن محمد أنور يشارك في بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى، والمقرر عرض النصف الثانى منه خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج سينرجى .

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