صور| بوسي بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة بوسي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت بوسي في الصور بإطلالة جذابة، ونالت جلسة التصوير إعجاب متابعيها. يذكر أن الفنانة بوسى شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور والفنان السعودي يعقوب الفرحان في مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة 10 دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب، وتم عرضه يوم 27 نوفمبر 2019 على الإنترنت.

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