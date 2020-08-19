شكرا لقرائتكم خبر عن عرض منزل روبن ويليامز للبيع للمرة الثانية بعد تخفيض سعره إلى 5.9 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض منزل النجم الراحل روبن ويليامز للمرة الثانية للبيع بعد عرضه للبيع مقابل 7.25 مليون دولار قبل 10 أشهر، إلا أن المنزل لم يباع، ليعرض حاليا مرة أخرى مقابل 5.9 مليون دولار أمريكى، والمنزل كون من ست غرف نوم ويطل على خليج سان فرانسيسكو، وكان اشترى روبن ويليامز المنزل في عام 2008 مقابل ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين دولار، وعاش هناك حتى وفاته عام 2014 ويضم المنزل مطبخًا مفتوحًا ومنطقة معيشة مع ست غرف نوم و 6 حمامات ، والمنزل علي ساحة 6500 قدم مربع.

ومر على رحيل الممثل الكوميدى روبن ويليامز 6 سنوات، حيث وجد منتحرا في منزله بخليج سان فرانسيسكو يوم 11 أغسطس من العام 2014، وتقدم شنايدر أرملة ويليامز فيلما وثائقيا بعنوان Robin's Wish، يوثق للأيام الأخيرة في حياة الراحل، ويكشف معاناته مع مرض يعرف باسم التحلل العصبي والخَرَف في أجسام ليوي والتشخيص الخاطئ لإصابته بمرض باركنسون.

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ويضم الفيلم العديد من الصور للنجم الراحل في العديد من المراحل العمرية، ويكشف الفيلم عن نتائج تشريح جثمان روبن، حيث وجد في جسده الكثير من مضادات الإكتئاب وليفودوبا وهو دواء يستخدم لعلاج مرض باركنسون الذي شخص بالخطأ أنه مصاب به.