جو بايدن يفوز رسميًا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/8/19 06:23 ص بتوقيت أبوظبي
فاز جو بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي رسميا، لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون، وجيمي كارتر، خلال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي، الثلاثاء، إن جو بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أمريكا التي دمرها الوباء.
واستهدف اليوم الثاني للمؤتمر، تحت عنوان "القيادة تهم"، إثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد "فوضى" إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على حد قول كلينتون.
وقال كلينتون في مقطع فيديو مسجل "في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة... هو بدلا من ذلك مركز عاصفة، هناك فوضى فحسب، شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم".
ومن المقرر أن يدلي بايدن بخطاب قبول الترشيح غدا الخميس، في اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي انطلق افتراضيا في الغالب بسبب جائحة فيروس كورونا.
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