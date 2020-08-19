شكرا لقرائتكم خبر عن "وأنت فى حضنى" أغنية جديدة لـ حميد الشاعرى من ألحانه وتوزيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب حميد الشاعرى مع الشاعر الغنائي هاني الصغير في أغنية جديدة من ألحانه وتوزيعه، تحمل اسم "وأنت فى حضنى"، وقال مؤلف الأغنية هانى الصغير لـ"الخليج 365"، حميد الشاعرى يقدم هذه الأغنية بطابع رومانسي وبشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهورعند طرحها ضمن ألبوم حميد الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ويتعاون حميد من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن ضمن الشعراء عزيز الشافعى وصابر كمال، ومحمد البوغة، ومدحت العدل، وأحمد حسن راؤول، ومحمود صلاح، أمير طعمية، وأحمد حبيب.

Advertisements

ومن الملحنين محمد رحيم، وبلال سرور، ومصطفى شوقي، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، ولحن أيضًا حميد لنفسه عددًا من الأغاني في الألبوم، الذي ينفذ توزيعات أغنيه بنفسه.

وطرح حميد الشاعرى مؤخراً أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال".

يذكر أن حميد الشاعرى انتهى من تصويرأغنية أخرى مع كل من المطربين مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والأغنية تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.