شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحدثت أوكتافيا سبنسر عن أجرها فى عالم هوليوود.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة العالمية أوكتافيا سبنسر الحائزة على جائزة الأوسكار عن عدم المساواة فى الأجور فى عالم هوليوود، حيث قالت إنها لم تنل الأجر الذى تشعر أنها تستحقه فى حياتها المهنية حتى الآن، وذلك بالرغم من تقديمها عدد كبير من الأدوار المميزة التى أهلتها لحصد سلسلة طويلة من الجوائز.

وأكدت أوكتافيا سبنسر فى حديثها لـ"هوليوود ريبورتر" إن هناك فجوة كبيرة وواضحة في الأجور بين الجنسين لا تزال تمثل مشكلة فى عالم هوليوود، لكن على الرغم من شعورها بالحصول على أجر منخفض، فقد حصلت على زيادة في كل مشروع عملت فيه.

Advertisements

اوكتافيا سبنسر

واستكملت النجمة الشهيرة كلامها قائلة: "لم أحصل على أجر ما أشعر أنني أستحقه ، لكنني دائما أحصل على "علاوة أو مكافأة " فى كل مرة أقوم فيها بعملى أحصل على علاوة".

يذكر أن من أشهر الأعمال السينمائية التي قدمتها أوكتافيا سبنسر : "Get on Up" و"Insurgent" و"Fathers & Daughters" و"The Great Gilly Hopkins" و"Car Dogs" و"Hidden Figures" و"The Help"، وغيرهم.