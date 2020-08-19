بعد الطلاق.. محمد رشاد لجمهوره: "لا تكره أحدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الفنان محمد رشاد، رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تحدث خلالها عن نبذ الكراهية والطاقة السلبية.

ونشر "رشاد" صورة له عبر الموقع وعلق عليها: "اوعى تكره حد أو حكاية أو موقف، أوعى قلبك ينشغل بأي طاقة سلبية من أي نوع".

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وأضاف: "الكراهية بتخليك من غير ما تحس تدى قيمة لأمور ماتستحقش، الأحسن إنك تتعلم النسيان".

وانفصل الفنان محمد رشاد عن زوجته مذيعة الراديو مي حلمي، مؤخرًا، وأعلن رشاد الخبر، إذ نشر صورة له، وعلق: "ناس كتير من أصدقائي كلموني بعد ما عرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شيء في الأول والآخر نصيب، وربنا يوفق الجميع".

ومن جانبها، أعلنت مي حلمي أنها لا تعلم شيئا عن طلاقه لها سوى عن طريق "السوشيال ميديا"، مؤكدة أنها حاولت التواصل مع رشاد ولم تتمكن من الوصول إليه.