تكريم رغدة في الدورة الـ36 لـ"الإسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، في دورته الـ36 والتي تنعقد في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم الفنانة رغدة عن مجمل أعمالها الفنية.

وقال أباظة، في بيان صحفي، إن الفنانة الكبيرة رغدة واحدة من الفنانات، اللاتي قدمن للسينما العديد من الأعمال المميزة والمهمة، التي أثرت بها الشاشة الكبيرة، ونجحت في تجسيدها بشكل جذب قلوب كل الأسرة المصرية والعربية، وهو ما شجع إدارة المهرجان على تكريمها خلال الدورة 36، التي ستحمل اسم النجم الكبير عزت العلايلي.

وأضاف رئيس المهرجان أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن الفنانة رغدة تقوم بكتابته الناقدة ماجدة موريس، مشيرا إلى أن رغدة سبق وأن كرمت في العام الماضي من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بجانب العديد من الأسماء اللامعة مثل رؤوف توفيق، السيناريست مصطفي محرم، الفنان رشوان توفيق، المخرج محمد نبية، والمصور محمد بكر، الكاتب مفيد فوزي، واسم الدكتور شوقي علي.

ومن جانبها، أعلنت رغدة عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أنه "الإسكندرية السينمائي" مهرجان عريق صاحب تاريخ طويل، وكرم من خلاله العديد من النجوم الكبار، وبالتالي فإن التكريم من جانبه أمر مشرف ويدعو للفخر.