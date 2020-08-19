تراند اليوم : تفاصيل مسلسل محمد أنور الجديد «إسعاف يونس»

يواصل نجم “مسرح مصر” محمد أنور تصوير مسلسله الجديد “إسعاف يونس” في أول بطولة مطلقة له، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة عبر منصة واتش ات.

وأعرب أنور عن سعادته بالمسلسل مؤكدا أن البطولة المطلقة لم تكن أبداً من إهتماماته، مشيرا إلى أنه يفضل الدور الذي يضيف له في مشواره بغض النظر عن مساحته.

وأضاف أنور في تصريحات للشروق إن فكرة البطولة المطلقة صعبة جدا، لإنه سيتحمل العواقب في كل شيء، لو نجح المسلسل النجاح سينسب له، ولو لا قدّر الله حصل إخفاق سينسب أيضا لك”.

وكشف أنور إنه يجسد خلال العمل شخصية طبيب يدعى يونس، يحاول تقديم المساعدة للآخرين، لكن الأمور لا تسير غالبا كما يخطط لها، ويشاركه البطولة عدد من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.