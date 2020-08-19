قصة معاناة سيف علي خان بسبب حرمانه من أولاده

رنا صلاح الدين - في مقابلة اعلامية تحدث النجم الهندي سيف علي خان عن طلاقه والممثلة أمريتا سينغ، عندما كانت ابنته سارة في العاشرة من عمرها وكان إبراهيم يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات، حيث قال سيف في المقابلة إنه مر وقت لم يُسمح فيه له بمقابلة طفليه سارة وإبراهيم.

لم يُسمح لنجم بوليود وقتها بمقابلة طفليه لأنه كان على علاقة بعارضة أزياء، يقول: "انفصلنا أنا وزوجتي، وكنت أحترم مساحة زوجتي، لكن عانيت بشدة من تلك الصورة السلبية التي رسمتها أمرينا لي في ذهن طفلي حيث كنت أمثل لهما الأب الفظيع المهمل".

وأضاف: "لدي صورة ابني إبراهيم في محفظتي في كل مرة أنظر إليها أشعر بالرغبة في البكاء، أفتقد ابنتي سارة طوال الوقت، ولا يُسمح لي بمقابلة أطفالي، لا يُسمح لهم بالقدوم لزيارتي ، ناهيك عن بقائهما معي".

وعلل خان مدافعًا عن نفسه: "كل ذلك حدث لأن هناك امرأة جديدة في حياتي، كانت تؤثر على أطفالي، كان طفلي يكبران في رعاية الخادمات والمربيات بينما كانت والدتهما تعمل في مسلسل تلفزيوني، لماذا تحتاج إلى القيام بذلك ، وأنا على أتم استعداد لدعم عائلتي".

يُشار الى أن سيف علي خان متزوج الآن من نجمة الشاشة كارينا كابور خان وهو أب شغوف لابنه تيمور علي خان، كما يتوقع طفل أخر في القريب.