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قصة حب علوية جميل ومحمود المليجي.. تزوج عليها 3 فنانات.. صور

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رنا صلاح الدين - دائما ما رآها الجمهور على الشاشة عابسة فهي الحماة التي تؤرق زوجة ابنها، والأم الصعبة التي لا تحتمل، إنها الفنانة المصرية علوية جميل.

علوية جميل أطلق عليها الجمهور المرأة الحديدية، وقال البعض إنها كانت كذلك أيضا مع زوجها الفنان محمود المليجي.

46fb720a2b.jpgعلوية جميل و محمود المليجي

المليجي كان يعمل في صغره في فرقة الفنان يوسف وهبي، وكانت علوية معه، وكانت تحبه سرا، رغم أنها كانت أكبر منه سنا، ولم تستطع أن تصارحه بهذا الحب، حتى وفاة والدته، وقتها بكى محمود وخاصة أنه لم يملك مصاريف الجنازة، فأقرضته 20 جنيها، وباعت مصوغاتها.

b98876e33e.jpgعلوية جميل و محمود المليجي

في عام 1939 تم زواج المليجي من علوية جميل، وكان الزواج الأبدي الذي استمر لسنوات طويلة حتى وفاتهما، وقال ابن شقيق المليجي إن علوية جميل كانت شخصيتها قوية وتسيطر على عمه، وكان يعتبرها مثل والدته، ويحترم كل آرائها، وخاصة عندما عرف أنه لن يستطيع الإنجاب.

a289b351bc.jpgعلوية جميل و محمود المليجي

استمر زواج «علوية» و«المليجي» لسنوات طويلة، وخلال تلك الأيام كانت ترفض زيارة أي صديق لهُ في المنزل، حسب شهادة ابن أخيه:«كان يقابل أصحابه في القهوة أو علي الكازينو‏، وأهم أصحابه المخرج كمال الشيخ وسعد الشيخ والمخرج المسرحي أحمد زكي والممثل عبدالله الحفني‏، وكان يواظب علي صلاة الجمعة في مسجد باب اللوق مع الممثل عبدالمنعم إبراهيم‏›.

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fefb645140.jpgعلوية جميل و محمود المليجي

سيطرة علوية كانت تمتد لأكثر من ذلك فعندما أحب المليجي لولا صدقي لم يستطع الزواج منها بسبب علوية، كما أنه تزوج من الفنانة درية أحمد ولكنها أجبرته على الانفصال عنها.

0744fcebd3.jpgعلوية جميل و محمود المليجي

تزوج المليجي أيضا من فنانة اسمها فوزية الأنصاري ثم انفصل عنها بعد أن أمرته علوية بذلك بعد 3 أيام فقط.

9d44bb9c2a.jpgلولا صدقي

ولكن الزواج الذي لم تعرف عنه شيئا هو زواج المليجي من الفنانة سناء يونس التي رفضت أيضا أن تعلن عن زواجها منه احتراما للفنانة علوية جميل، وظل الأمر كذلك.

0def7c6ba4.jpgسناء يونس

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