كيلى جينر تحتفل بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع كيلى جينر، جمهورها ومعجبيها بعيد ميلادها الـ23، وذلك على الرغم صغر سنها لكن استطاعت أن تجمع ثروة جعلتها تحصل على لقب المليارديرة الصغيرة منذ عامين تقريبا.

ومن المعروف أن كيلي جينر من أكثر نساء عائلة كاردشيان اللاتى يظهرن فى صور مثيرة، لذلك لم تفوتها مناسبة عيد ميلادها دون كشف بعض الصور الجريئة، حيث ظهرت فى حوض الاستحمام وأخرى على شاطئ البحر، كما كشفت عن صور بأزياء مثيرة، ولم تنسى أن تظهر فى بعض الصور عارية، ولم تنسى أيضا الظهور فى بعض الصور برفقة ابنتها الصغيرة.

وكانت كيلي جينر، قد احتفلت بعيد ميلادها الـ23 مؤخرًا، وقد عرضت خلال فيديو لافتة عيد ميلاد ضخمة في قصرها الذي تبلغ قيمته 36.5 مليون جنيه إسترلينى، وذلك وفقًا لما نشر بموقع "‪mirror‬"، الأمر الذى أكد أنها تصر على الاحتفال بعيد ميلادها الثالث والعشرين بأناقة.

وكشفت عن لافتة ضخمة مكتوب فيها "عيد ميلاد سعيد" تم تثبيتها بجانب المسبح في منزلها، ويقال إنها تخطط لإقامة "أكبر حفلة في العام، وتشتهر ‪Kylie‬ بحفلاتها الفخمة ويبدو أن عيد ميلادها سيكون متفوقًا على الآخرين، خاصة مع أحدث إضافة شاركتها بجانب حمام السباحة الخاص بها في منزل ‪Hidden Hills‬.

كما شاركت نجمة ‪Keeping Up With The Kardashians‬ قصة على موقع ‪Instagram‬ بصفحتها الخاصة، وهي العلامة الضخمة التي تضيء منزلها الآن. كيلي جينر كتبت بأحرف ضخمة بجانب حمام السباحة الخاص بها، وركز المقطع القصير على الحروف المكتوبة، قبل الانتقال إلى تنسيق الأزهار التي استخدمت فيها الورود الوردية والأرجوانية.