سمير الإسكندراني تنبأ بوفاته قبل رحيله بأسبوع.. ابنته تروي التفاصيل

رنا صلاح الدين - كشفت ابنة الفنان الراحل سمير الإسكندراني، الأستاذة نجوى سمير الإسكندراني، إن والدها تنبأ بوفاته قبلها بأسبوع.
ابنة الإسكندراني أكدت أن والدها أخبرها قبيل وفاته بأنها سترتاح بعد أسبوع، دون أن يفسر لها ما قصده بالضبط، وفي الأيام الثلاثة الأخيرة من حياته، لاحظت أنه لا ينظر إليها على الإطلاق.
ومن ناحية اخرى، كشفت، خلال مداخلتها الهاتفية مع برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن والدها كان حكيما بحكمة الحياة، فقد كان يتحمل الحياة بصعوباتها، ويتعامل بهدوء وحكمة حتى عند الإساءة إليه.
وأضافت أن والدها كان يشكو في أيامه الأخيرة من أنه لا يعيش حياته كما تعودها، فهو كان إنسانا حرا بطبيعته، لا يتقيد بأي شيء لا في الفكر، ولا في ردود الأفعال، لكنه تقيد بسبب ظروف متاعبه الأخيرة، والتعامل مع الأطباء والأدوية والمستشفيات.
أما عن نصائحه لها، قالت إنه كان دائما يقول لها إن الحياة نسبية، وليس شرطا أن يرى الآخرون ما تراه صواب صوابا.
يذكر أن الفنان سمير الإسكندراني قد رحل عن عالمنا مساء الخميس 13 أغسطس، بعد صراع مع المرض.
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