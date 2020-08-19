شكرا لقرائتكم خبر عن Fast Times At Ridgemont High يلم شمل براد بيت وجنيفر أنيستون بعد 19 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجم ​براد بيت​ مع زوجته السابقة النجمة ​جينيفر أنيستون​، بعد 19 عاما منذ آخر تعاون بينهما، وتحديدا منذ عام 2001 عندما ظهر "بيت" كضيف شرف فى إحدى حلقات المسلسل الشهير".​friends​"

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن النجمان اجتمعا خلال جلسة قراءة نص نسخة جديدة من فيلم "​Fast Times At Ridgemont High​"، الذى تمّ عرضه فى عام 1982، الذى قام ببطولة النجم الشهير "شون بن"، ليكون بمثابة لم الشمل بين الزوجين السابقين اللذين انفصلا فى عام 2005.





وذكرت الصحيفة، أن جيمى كيميل، صديق "أنيستون" منذ فترة طويلة ومضيف برنامج The Late Show الكوميدى" بالإضافة إلى جوليا روبرتس، ماثيو ماكونهى، شيا لابوف، مورجان فريمان، هنرى جولدينج، دين كوك، شون بن، الذين اشتهروا بأدوارهم فى الفيلم الأصلى.

وتزوج براد بيت وجنيفر أنيستون عام 2000، وانفصلا عام 2005؛ بسبب علاقة بيت بالممثلة الأمريكية أنجلينا جولى، التى بدأت خلال تصوير فيلمهما Mr & Mrs Smith.



وانتشرت خلال الفترة الأخيرة، العديد من الشائعات بشأن عودة بيت وأنيستون، وبدء علاقتهما العاطفية مرة أخرى، بعد أن ظهرا وهما متقاربان ويتصافحان ويقبلان بعضهما فى مهرجان SAG، وكانت أنيستون تستمع باهتمام لخطاب بيت أثناء تسلم جائزته، وكانت تضحك على نكاته.

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