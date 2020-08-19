بعض الحقائق غير المعروفة عن فيلم Devdas. ايشواريا راي ترفض التوقف عن الرقص رغم دماءها النازفة

رنا صلاح الدين - كان فيلم Devdas ديفداس أحد أفضل الأفلام التي أنتجتها بوليوود، فاز الفيلم بالعديد من الجوائز، وحصل على خمس جوائز وطنية و11 جائزة أخرى من فيلم فير، محطمًا الرقم القياسي البالغ 10 جوائز التي حققها في السابق فيلم Dilwale Dulhania Le Jayenge.

ليس ذلك فحسب، فقد تم تصنيف ديفداس في المرتبة 74 في مجلة إمباير "أفضل 100 فيلم في السينما العالمية" في عام 2010، كما صنفت مجلة تايم الفيلم كأفضل فيلم لعام 2002 من بين جميع الأفلام التي تم إصدارها حول العالم في ذلك العام.

تميزت تحفة سانجاي ليلا بهنسالي بممثلين مثل شاروخان وايشواريا راي ومادوري ديكسيت وجاكي شروف. من العروض المذهلة إلى تصميم الرقصات إلى الأزياء غير العادية إلى المشهد الضخم للفيلم.

قدمت آيشواريا راي، التي لعبت دور بارو (عاشقة طفولة ديفداس) عرضًا ساحرًا للرقص لأغنية "Dola Re Dola" جنبًا إلى جنب مع النجمة مادهوري ديكسيت. لكن لم يعرف أي من أفراد الطاقم أنها كانت تنزف من أذنيها في أثناء أدائها الراقص بسبب الأقراط الثقيلة التي كانت ترتديها.

رقصت راي بلا توقف وبذلت قصارى جهدها، وعندما انتهت عرف أفراد الطاقم أن أذنيها كانت تنزف بشدة. من ناحية أخرى، كانت مادهوري حاملًا في أثناء تصوير الأغنية.