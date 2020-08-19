دنيا بطمة تستعرض حملها بإطلالة وردية.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة حمل شديدة الأناقة.

ظهرت الفنانة المغربية في الصور، التي نشرتها على حسابها بموقع "انستجرام"، بفستان قصير باللون الوردي، لكنه لم يستطع إخفاء بروز بطنها، مع قبعة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

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ويبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة قد قررت تجاهل الحكم بحبس 8 أشهر نافذة، على خلفية اتهامها في قضية حساب الفضائح الشهير «حمزة مون بيبي»، واستكمال حياتها بشكل طبيعي.

الحكم تضمن أيضاً قراراً بحبس شقيقة نجمة Arab Idol، ابتسام بطمة، عاماً، وحبس مصممة الأزياء عائشة عياش عاماً ونصف، وحبس المتهمة صوفيا شاكري بالحبس 10 أشهر نافذة، مع تغريم الجميع مبلغ يصل إلى 10 الآف درهم.

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش كان قد أسقط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعدم كفاية الأدلة، في الوقت الذي استمر فيه محاكمتهما في جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.