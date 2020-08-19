محمد رجب يعبر عن اشتياقه لوالدته الراحلة بصورة وكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - نشر الفنان المصري محمد رجب صورة نادرة لوالدته الراحلة، وعبر عن اشتياقه الشديد لها.

رجب وضع صورة والدته الراحلة على خلفية أغنية مؤثرة للفنان أحمد سعد، وعلق قائلا: "الله يرحمك ويغفرلك يا أمي وحشتيني".

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يذكر أن الفنانة المصري محمد رجب كان قد شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، والذي لعب بطولته الفنان أمير كرارة.

كما يستعد رجب لمسلسله الجديد "ضربة معلم"، والذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، حيث من المقرر بدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن العمل مقرر عرضه فى الموسم الشتوى وتحديدا مطلع العام المقبل.

والجدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" هو التجربة الثانية للمخرج اسماعيل فاروق فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "الأخ الكبير"، حيث قدم العديد من الأفلام خلال السنوات الماضية منها "اللى اختشوا ماتوا" و"الخلبوص" و"النبطشى" و"القشاش" و"عبده موته" و"حصل خير".