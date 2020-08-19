منى هلا: "ابني غدر بيا"

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة المصرية منى هلا لإصابة في وجهها بسبب قطها، والذي تطلق عليه اسم "فريدي".
منى نشرت صورة لها، على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "فريدى هبشنى من وشى، ابنى غدر بيا، ليه كده يا زمن؟؟؟ تربيتى مطمرتش فيه، عودة الابن الضال".
عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية كذّبوا ادعائها، مؤكدين أنهم لا يروا أية إصابات في وجهه، وهو ما دفعها للرد في التعليقات قائلة: "لا والله الصبح صحيت وشى وارم و مخربش كله بس حطيت كريم للحروق بس لسه بعض الآثار.. تحت عنيا منفخين ومخربشين جامد".
وكانت الفنانة المصرية منى هلا قد نشرت من قبل مجموعة صور جمعتها بقطها "فريدي"، ووصفته بأنه ابنها، حيث كتبت: "ابنى فريدى حبيبى المقموص دائما".
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