رنا صلاح الدين - قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، الثلاثاء 18 أغسطس، تأجيل محاكمة الفنانة المصريةهنا شيحة في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ يقدر بـ 661 ألفا و513 جنيهًا للضرائب.

وقد تم تأجيل محاكمة هنا شيحة إلى جلسة ١٤ سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات.

يذكر أن الفنانة المصرية هنا شيحة متهمة بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيهًا، للضرائب في الفترة من 2010 حتى 2017، وذلك خلال عملها مع شركات "بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".

وكانت الفنانة المصرية هنا شيحة قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "شاهد عيان"، وشاركها بطولته كل من حسن الرداد، وبسمة، ووليد فواز، ومحمد لطفي، وإخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسي.

كما كانت قد اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل "لعبة النسيان"، وأكدت وقتها أن معانتها من أزمة صحية يمنعها من التواجد بهذا العمل .