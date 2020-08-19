مراهقون أثرياء.. مشاهير تيك توك الأكثر تحقيقا للأرباح في 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت مجلة فوربس تقريرها الأول عن أبرز مشاهير تطبيق تيك توك الذين تمكنوا من تحويل محتواهم إلى نقود، وذلك من خلال ترويج منتجات علاماتهم التجارية الشخصية والمحتوى المدعوم لعلامات تجارية مثل سوني وشيبلوت وبرغر كينج وريبوك وغيرها.

ومع وجود الملايين من المتابعين على التطبيق الشهير، فإن المراهقين الذين يتصدرون قائمة فوربس قد حققوا أكثر من مليون دولار في فترة عام واحد.

تعرفي معنا فيما يأتي على قائمة أبرز 7 مشاهير في التيك توك الأعلى ربحا لهذا العام:

1. أديسون راي

الأرباح: 5 ملايين دولار

عدد المتابعين: 54.8 مليون

طالبة سابقة في جامعة LSU قامت بنشر مقاطع فيديو في الرقص التنافسي، انتقلت إيسترلينغ إلى لوس أنجلوس وأسست Hype House، وهو مركز محتوى لنجوم تيك توك البارزين الآخرين، كما وقعت صفقات إعلانية مع Fashion Nova و Reebok و Daniel Wellington ، ولديها 25 مليون متابع على الإنستغرام.

2. شارلي ديميليو

الأرباح: 4 ملايين دولار

عدد المتابعين: 77.9 مليون

في سن السادسة عشرة فقط، تعد Charli D'Emelio واحدة من أكبر قصص نجاح TikTok والشخص الأكثر متابعة على التطبيق، حيث قامت بجذب عشرات الملايين من المتابعين خلال عام واحد بعد انتشار مقطعين من مقاطع الفيديو الخاصة بها للرقص، وقد شاركت في افتتاح حفلة موسيقية لفرقة جوناس براذرز في بروكلين، ووقعت صفقة لتكون وجه هوليستر، وحضرت أسبوع الموضة في باريس لتغطية عرض برادا على تطبيق تيك توك.

3. ديكسي داميليو

الأرباح: 2.9 مليون دولار

عدد المتابعين: 32 مليونا

لإثبات أن النجاح الفيروسي يسري على ما يبدو في العائلة، فإن ديكسي الأخت الكبرى لتشارلي، تحظى أيضًا بمتابعة ضخمة وتظهر في العديد من مقاطع فيديو تشارلي، تستعد النجمة للانتقال إلى مجال الفن، حيث قامت مؤخرا بإطلاق أغنيتها الأولى على منصة اليوتيوب والتي حصدت أزيد من 67 مليون مشاهدة.

4. لورين غراي

الأرباح: 2.6 مليون دولار

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عدد المتابعين: 46.2 مليون

ثاني أكثر الأشخاص متابعة على تطبيق تيك توك، قامت لورين ببناء قاعدة جماهيرية ضخمة بشكل مثير، وتشرع الآن في التوجه إلى مجال الموسيقى، ولديها صفقات إعلانية مع Hyundai و Skechers على سبيل المثال لا الحصر.

5. جوش ريتشاردز

الأرباح: 1.5 مليون دولار

عدد المتابعين: 20.9 مليون

حقق ريتشاردز شهرة سريعة بفضل مقاطع الفيديو الخاصة بالرقص والغناء، وبشخصيته المثيرة للجدل، أثار نزاعات مع المؤثرين الآخرين على التطبيق وشارك في تأسيس "Sway House" الذي يجمع بعض المؤثرين حيث يقوم بعضهم بعمل مقالب ببعضهم الآخر، كما يقومون بتنظيم حفلات صاخبة.

ولديه صفقات إعلانية مع Reebok و"HouseParty"، وصفقة جديدة لصنع الأغاني مع شركة "Warner Records"، وقام أيضًا بتأسيس شركته الخاصة لإدارة المواهب، "TalentX"، وشركته الخاصة في مجال المشروبات، "Ani Energy".

6. مايكل لي

الأرباح: 1.5 مليون دولار

عدد المتابعين: 36.2 مليون

يجمع محتوى لي بين الكوميديا المسرحية والرقص والأجواء العائلية، ويقوم بتصوير فيديوهاته مع شقيقه البالغ من العمر 5 سنوات، وهدفه هو أن يصبح المؤثر الأكبر على "TikTok".

7. سبنسر إكس

الأرباح: 1.5 مليون دولار

عدد المتابعين: 40.2 مليون

يعد أول فنان Beatboxer يحظى بشعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى تطبيق التيك توك يقوم سبنسر بنشر مقاطع فيديو فريدة يعرض فيها مواهبه، ولديه حاليا صفقات دعائية مع Uno و Oreo و Sony، ويعمل على تحويل مهنته في الـ Beatboxing إلى نجاح حقيقي في صناعة الموسيقى.