شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: جنات تخوفت من "رايقة" لجرأة كلماتها ونجحت لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الملحن عزيز الشافعى عن سعادته برد فعل الجمهور تجاه أغانيه الجديدة بألبوم المطربة جنات، وقال لـ"الخليج 365"،: "قدمت أغنيتين من كلماتى وألحانى فى الألبوم، الأولى بعنوان "أوعى"، والثانية بعنوان"رايقة".

وأضاف عزيز أن الأغنيتين يختلفان فى الشكل والمضمون بين توزيع هاني يعقوب لغنوة" أوعى"، التى اعتمدت فيها على طريقة غناء قديمة تعود للقرن الماضى، ولكن فى شكل عصرى، أما الأغنية التانية "رايقة" من توزيع وسام عبد المنعم، فاعتمدت فيها على جرأة الكلمات رغم تخوف جنات منها.

وأوضح عزيز، أن الكوبليه الذى لم يتم طرحه فى أغنية "أوعى"، كان فى صالح الأغنية حتى لا تصبح طويلة وثقيلة.

وطرحت جنات ألبومها الجديد "أنا فى انتظارك" مطلع هذا الأسبوع ويضم 11 أغنية هم "فهمت قصدك" كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع هاني يعقوب، و"اللي تشوفه" من كلمات أمير طعيمه وألحان محمد رفاعي وتوزيع توما، و"الظالم" سلامة علي وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، و"أنا استعجلت" كلمات على فتحي وألحان عماد تاج وتوزيع جيزو، و"أنا في انتظارك" كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع.

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كما يضم أغانى "أوعى" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع هاني يعقوب، و"أحلى من الأحلام" كلمات عبد الحميد الحباك وألحان وتوزيع أسامة سامي، و"دموع وبكيت" كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم، و"رايقة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، و"برد الوحده" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة، و"ثباتي الانفعالى" من كلمات أحمد الحبشي وألحان مدين وتوزيع أكرم عادل.

يذكر أن أخر آعمال عزيز الشافعى، أغنية الهضبة عمرو دياب "يا بلدنا ياحلوة"، وأغنية لكارمن سليمان بعنوان"لينا راقصة"، وأغنية أحمد بتشان بعنوان"سقفة كبيرة"، وأغنية "جانى فى ملعبى" لـ محمد نور.