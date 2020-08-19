عزيز الشافعى: جنات تخوفت من "رايقة" لجرأة كلماتها ونجحت لهذا السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الملحن عزيز الشافعى عن سعادته برد فعل الجمهور تجاه أغانيه الجديدة بألبوم المطربة جنات، وقال لـ"الخليج 365"،: "قدمت أغنيتين من كلماتى وألحانى فى الألبوم، الأولى بعنوان "أوعى"، والثانية بعنوان"رايقة".
وأضاف عزيز أن الأغنيتين يختلفان فى الشكل والمضمون بين توزيع هاني يعقوب لغنوة" أوعى"، التى اعتمدت فيها على طريقة غناء قديمة تعود للقرن الماضى، ولكن فى شكل عصرى، أما الأغنية التانية "رايقة" من توزيع وسام عبد المنعم، فاعتمدت فيها على جرأة الكلمات رغم تخوف جنات منها.
وأوضح عزيز، أن الكوبليه الذى لم يتم طرحه فى أغنية "أوعى"، كان فى صالح الأغنية حتى لا تصبح طويلة وثقيلة.
وطرحت جنات ألبومها الجديد "أنا فى انتظارك" مطلع هذا الأسبوع ويضم 11 أغنية هم "فهمت قصدك" كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع هاني يعقوب، و"اللي تشوفه" من كلمات أمير طعيمه وألحان محمد رفاعي وتوزيع توما، و"الظالم" سلامة علي وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، و"أنا استعجلت" كلمات على فتحي وألحان عماد تاج وتوزيع جيزو، و"أنا في انتظارك" كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع.
كما يضم أغانى "أوعى" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع هاني يعقوب، و"أحلى من الأحلام" كلمات عبد الحميد الحباك وألحان وتوزيع أسامة سامي، و"دموع وبكيت" كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم، و"رايقة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، و"برد الوحده" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة، و"ثباتي الانفعالى" من كلمات أحمد الحبشي وألحان مدين وتوزيع أكرم عادل.
يذكر أن أخر آعمال عزيز الشافعى، أغنية الهضبة عمرو دياب "يا بلدنا ياحلوة"، وأغنية لكارمن سليمان بعنوان"لينا راقصة"، وأغنية أحمد بتشان بعنوان"سقفة كبيرة"، وأغنية "جانى فى ملعبى" لـ محمد نور.
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