شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم هارى بوتر فى نسخته الـ 3d بالصين رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم Harry Potter and the Sorcerer’s Stone ، الذي أعيد طرحه بنسختين 3D ، شباك التذاكر في الصين حسبما كشف موقع فارايتي، واستطاع الفيلم تحصيل إيرادات وصلت إلي 13.6 مليون دولار، وذلك حصيلة عرضه في حوالي 16000 شاشة.

سلسلة هارى بوتر بطولة دانيال رادكليف وإيما واتسون وتعتبر سلسلة أفلام هارى بوتر سببا فى شهرة دانيال رادكليف الذى اشتهر بتجسيد دور الساحر هارى بوتر فى سلسلة أفلام هارى بوتر المبنية على الروايات، التى حققت أفضل المبيعات فى هذا القرن، كما ظهر فى العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية.

Advertisements

تدور أحداث الجزء الأخير من هارى بوتر حول البحث عن أحجار الهوكروكس الثلاثة الباقية، التى يستغلها فولدمورت ليقسم بها روحه، حتى يستحيل قتله إذا لم تجتمع سوياً، ويسعى هارى، رون، وهرميون لإيجادها وتحطيمها، وحينها يستطيع هارى تحطيم بعضها ويقوم رون بتحطيم أحدها ليكسروا سر خلود لورد الظلام، يشن فولدمورت حرباً عاتية على مدرسة هوجوورتس تدمر كل شىء، ويصبح مصيرها ومصير الجميع مرهونًا بنتيجة الصراع العاتى الذى سينشأ بين هارى وفولدمورت.

يذكر أن فيلم هارى بوتر ومقدسات الموت: الجزء الثانى اخرجه دافيد ياتس، وقام ببطولته كلٍ من دانيل رادكليف، روبرت جرينت، إيما واطسون، ورالف فينيس.