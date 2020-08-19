شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تبدأ عرض الجزء الثانى من "قوت القلوب" 5 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد أنور عن عرض الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب" بطولة النجمة القديرة ماجدة زكى، وذلك يوم 5 سبتمبر المقبل على شاشة قناة الحياة، حيث عرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، محققا نجاحاً كبيراً، من إنتاج شركة سينرجى.

كما تعرض قناة الحياة حلقات مجمعة من "قوت القلوب" من 23 اغسطس الجارى وحتى 5 سبتمبر المقبل، حيث أوشك فريق العمل الانتهاء من تصوير المسلسل، إذ يتبقى لأسرة المسلسل بقيادة المخرج مجدى أبو عميرة ما يقرب من أسبوع وينتهى تصوير المسلسل بشكل نهائي .

مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

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تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعي عائلى.