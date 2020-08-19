شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: "توأم روحى" يحرك المياه الراكدة فى صناعة السينما (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل فيلمه الجديد "توأم روحي" والمقرر عرضه فى السينمات خلال الأيام المقبلة.

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وقال الرداد خلال مداخلة إلى برنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، إنه بالنسبة إليه تقديم فيلم رومانسى هو شىء مختلف، لأن الكل يريد أن يذهب للمضمون وما ساعد فى قبوله الفيلم إنه مكتوب بشكل جيد وبلغة 2020، متابعًا أن العمل "فظيع جدًا" ولا يجوز أن يتركه.

ولفت الفنان إلى أن هناك حالة قلق بسبب نزول الفيلم فى وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتقليل نسبة الحضور فى دور العرض خاصةً أن الفيلم تكلف كثيرًا وتم تصوير مشاهد خارج مصر وبالتالى يجب أن يتم تعويض هذه التكلفة، موضحًا أن نزول الفيلم يهدف إلى أن تتحرك صناعة السينما بسبب الظروف الحالية وهذا هو الأهم.

تابع الرداد أن يوم غد الأربعاء سيكون العرض الخاص بالفيلم، وأن شخصيته فى العمل لديها أزمة ما وله علاقات كثيرة جدًا وهو ما يؤثر على حياته بشكل كبير ومن خلال رحلته سيتضح أسباب المشكلة وحلها وبقية التفاصيل.