شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد ولقاء سويدان فى كواليس بروفات مسرحية "السلطانية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أسرة مسرحية"السلطانية" بروفات مكثفة استعداداً لانطلاقها أواخر الشهر الحالي على مسرح البالون بالعجوزة، وهى من بطولة حسن فؤاد، ولقاء سويدان، بمشاركة مجموعة من الشباب الجديدة، ومن تأليف عبد الفتاح مصطفى، وإخراج مراد منير.

وفى نفس سياق قال حسن فؤاد إنه يستعد لطرح 4 أغانى جديدة خلال العرض، الأولى تحمل اسم "هيلا هيلا"، والثانية يقدمها كديو يجمعه بـ لقاء سويدان بعنوان "الدنيا أرزاق"، والثالثة "إن طال عليا الليل"، والرابعة بعنوان "يا خال".

وأضاف حسن لـ"الخليج 365" إن الأغانى الأربعة من كلمات عبد الفتاح مصطفى، وألحان محمود الشريف، وتوزيع الموسيقي ديفد داوود، معربا عن أمنياته أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور الذى يشاهد العرض، خاصة وأنها تتماشى مع أحداث المسرحية وتقدم حالة غنائية مختلفة.

الفنان حسن فؤاد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه غاب عن الساحة الفنية عدة سنوات إلا أنه انتهى من إعداد أغنيتين وطنيتين، الأولى بعنوان "ابن الأصول"، كلمات الشاعر سامى شاكر وألحان أحمد الحناوى، والثانية بعنوان "حق الشهيد" كلمات فوزى المليجى وألحان احمد الحناوى، ويستعد لطرحهما قريباً.

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وكان الفنان الكبير حسن فؤاد اختفى عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها "الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها"، كما غنى أشهر الأغانى وتترات المسلسلات التى استقرت فى وجدان الملايين وأشهرها تتر مسلسل أرابيسك



بروفات لقاء سويدان وحسن فؤاد