ليالي الصيفية| ياسمين رئيس داخل "يخت" وشريف رمزي في "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم:

بوسي شلبي

نشرت المذيعة بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنانة لبلبة، والفنانة بوسي، والفنانة مي نور الشريف، والفنانة إلهام شاهين، خلال تواجدهن في "هاسيندا" بالساحل الشمالي، عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بأحد الأماكن الساحلية، وعلق: "الحمد لله".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه داخل "يخت" في البحر.

شريف رمزي

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نشر الفنان شريف رمزي صورا، ومقطع فيديو خلال الاستمتاع بعطلته الصيفية، وظهر في الفيديو وهو يسبح داخل حمام السباحة.

سناء يوسف

نشرت الفنانة سناء يوسف صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل حمام السباحة.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة، من الساحل الشمالي، وعلقت: "من الساحل الشمالي".

محمود الليثي

نشر الفنان محمود الليثي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها أمام البحر.

ياسين أمير

نشر الطفل ياسين أمير، نجل الفنانة الراحلة غنوة، صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها أمام البحر.