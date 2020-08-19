ابنة هيفاء وهبي أنيقة وسيلفي عبير صبري.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: لقاء الخميسي نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة أثناء تجولها بأحد شوارع المدن الساحلية. سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. عبير صبري نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل سيارتها. أحمد فلوكس نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها. شيماء سيف Advertisements نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في أثناء قضاء عطلتها الصيفية. جيهان خليل نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أبيض أنيق. زينب نصر فياض نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. درة نشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. رانيا محمود ياسين نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها. قمر نشرت المطربة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها وهي ترتدي قناعا أسود.

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