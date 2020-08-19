الشريف محتفلا بعيد ميلاد ابنته: "ربنا يحفظك إنتي وإخواتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاد ابنته "جنى"، من خلال حسابه بموقع "تويتر"، إذ نشر صورة لكعكة عيد الميلاد. وعلق "الشريف": "النهاردة عيد ميلاد جنى، كل سنة وإنتي طيبة وربنا يحفظك إنتي وأخواتك ومامتك". من ناحية أخرى، شارك يوسف الشريف في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "النهاية"، بطولة عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.

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