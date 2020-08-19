عمرو دياب يطرح برومو في أماكن السهر

طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة في أماكن السهر والذي من المتوقع طرحها كامله خلال الفترة القادمة.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.



يذكر أن شبكة نتفليكس العالمي اعلنت تعقدها مع عمرو دياب الي تقديم مسلسل

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عالمي عبر منصتها.



وصرح النجم العالمي عمرو دياب قائلًا: أنا سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال

الموسيقى أن نبني جسورًا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله.