على طريقته الخاصة .. يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد ابنته جنى

احتفل النجم يوسف الشريف بعيد ميلاد ابنته جنى، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر يوسف الشريف بعض الصور لجنى، وعلق عليها مهنئًا: انهارده عيد ميلاد جنى .. كل سنة وانت طيبة وربنا يحفظك انتي واخواتك ومامتك.

Advertisements

يذكر أن النجم يوسف الشريف شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل النهاية، والمسلسل من تأليف تأليف عمرو سمير عاطف،

وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، محمود الليثي، سوسن بدر، سارة عادل، إياد نصار، محمود عبدالمغني، باسل الزارو، محمد محمود عبدالعزيز، باسم مغنية، محمد العمروسي، محمد خميس، أحمد مجدي، أيمن الشيوي، محسن محي الدين، نهال نور، حسام داخر، محمد جمعة، محمد علي رزق، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، مصطفى خاطر، زكي فطين عبدالوهاب، حمدي هيكل، شريف البردويلي، أمير العشري، ممدوح الشناوي، هاجر أحمد، محمد الكيلاني، أحمد صبري غباشي، داليا شوقي، محمد فاروق شيبا، محمد الدقاق، محمد فتحي، محمود عزت، محمد حسن بسكوتة، ريهام أبو بكر، سعد المختار، تامر ضيائي، لاشينة لاشين، محمد عبدالسيد، سعيد صديق، محمد عبدالجواد، إنجي علاء، شريف خير الله، ياسر الزنكلوني، صابرينا، توني ماهر، حسن وائل، ياسمين علي، عمر الشناوي، محمود إمام، حازم فؤاد، غفران ممدوح.