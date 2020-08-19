بالتعاون مع لزي هيل .. أبوكاليبتيكا يكشف موعد طرح Talk To Me

كشف الباند العالمي أبوكاليبتيكا موعد طرح أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم Talk To Me، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وفاجئ أبوكاليبتيكا جمهوره عن تعاونه مع الفنانة العالمية لزي هيل في الغناء، ومن المقرر أن تطرح الأغنية يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري. أغسطس الجاري. Advertisements يذكر أن الباند العالمي أبوكاليبتيكا طرح مؤخرًا كليب بعنوان Live Or Die، وشارك في غناء الكليب الفنان العالمي جواكيم برودين، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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