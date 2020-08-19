عبدالله بوجديح يخوض أولى تجاربه السينمائية

كشف الفنان عبدالله بوجديح عن أولى تجاربه السينمائية، حيث يشارك في بطولة فيلم ممرات آمنة، ويدور الفيلم في إطار أكشن رومانسي.
وفيلم ممرات آمنة من بطولة عبدالله بوجديح وحموده الكندري وإيمان الفيصل،ومحمد الدوسري، وهو من تأليف منى نوفل من إخراج عبدالله الحنيان.
يذكر أن عبد الله بوجديح مطرب وشاعر خليجي، بدأ مسيرته في مجال الشعرمنذ عام 2008، وله قصائد بالشعر العامي والفصحى، حيث القا بعض منها في عدة مناسبات، مثل معرض جدة الدولي للكتاب ومعرض الكويت الدولي للكتاب ومعرض الشارقة الدولي للكتاب.
وكانت آخر اغنياته ما دريت وهي من كلماته وألحانه، وسبقتها أغنية امنعوني، وأغنية مستغرب.
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