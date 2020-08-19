محمد أمين ينضم لفريق عمل فيلم مطبعة هرم

كشف الفنان محمد أمين عن مشاركته في فيلم مطبعة هرم، والذي سيبدأ تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يناقش الفيلم بعض القضايا الإجتماعية الهامة ولكن في إطار كوميدي، وانتهى القائمون على العمل من معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل. الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل. وأبدى محمد أمين سعادته بخوض تجربة التمثيل عبر الشاشة الكبيرة أمام عدد من النجوم الكبار، في فيلم مطبعة هرم، بطولة كلًا من على ربيع، حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز . حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز . Advertisements وكان محمد أمين قد شارك في مسلسل أولاد آدم من تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، مسلسل وبطولة ماغي بو غصن ومكسيم خليل ودانيلا رحمة، زقيس الشيخ نجيب وباقة لامعة من النجوم العرب والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

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