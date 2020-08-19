تراند اليوم : تأجيل محاكمة هنا شيحة في قضية التهرب الضريبي

أجّلت محكمة الجنح الضريبي في مصر محاكمة الممثلة المصرية ​هنا شيحة، التي اتهمت مؤخرا بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيهًا مصريا للضرائب، في الفترة من 2010 لـ 2017، وذلك إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل من أجل تقديم المستندات.

وكانت عبّرت هنا شيحة مؤخرا عن قلقها وخوفها على أفراد عائلتها المتواجدين في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد الإنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.

ونشرت هنا عبر صفحتها الخاصة، مقطع فيديو كشف اللحظات الأولى للإنفجار، وقالت في تعليقها إن إحدى شقيقاتها الأربع متواجدة في لبنان وكذلك أبناؤها، إلى جانب أفراد عائلتها الذين تحاول التواصل معهم، للاطمئنان عليهم