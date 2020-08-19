تراند اليوم : بالفيديو.. حبيب زينة مكي يفاجئها ويتقدّم لخطوبتها في الجيم

في خطوة مميزة ومحببة، فوجئت الممثلة اللبنانية زينة مكي بحضور حبيبها الفنان نبيل الخوري الى النادي الرياضي حيث كانت، وتقدّم لخطوبتها، ونشرت مكي على صفحتها الخاصة فيديو وثّقت فيه ذلك، وعلّقت قائلة: “رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا و نحنا.. و رغم كل الزعل يللي بقلبي و بقلبو .. نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني اوقف على اجريي كل يوم، بنُص زعلي و بنُص تعصيبي …..و بنُص تمريني اليوم، بيقللي : بدِّك تصيري مرتي ؟، انا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة .. الا بس فات هّو عحياتي..ايه .. أكيد ايه. و عفكرة.. انتَ يللي خلّيتني اسمع الموسيقى أحلى”.