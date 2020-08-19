تراند اليوم : بالفيديو.. حبيب زينة مكي يفاجئها ويتقدّم لخطوبتها في الجيم

في خطوة مميزة ومحببة، فوجئت الممثلة اللبنانية ​زينة مكي بحضور حبيبها الفنان نبيل الخوري الى النادي الرياضي حيث كانت، وتقدّم لخطوبتها، ونشرت مكي على صفحتها الخاصة فيديو وثّقت فيه ذلك، وعلّقت قائلة: “رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا و نحنا.. و رغم كل الزعل يللي بقلبي و بقلبو .. نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني اوقف على اجريي كل يوم، بنُص زعلي و بنُص تعصيبي …..و بنُص تمريني اليوم، بيقللي : بدِّك تصيري مرتي ؟، انا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة .. الا بس فات هّو عحياتي..ايه .. أكيد ايه. و عفكرة.. انتَ يللي خلّيتني اسمع الموسيقى أحلى”.