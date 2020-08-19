تراند اليوم : إتفرج.. فيديو جديد يوضح رشاقة “ياسمين صبري” في الجيم

نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو لها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيامها ببعض التمرينات الرياضية في النادي الرياضي، اذ استعرضت فيه رشاقتها ولياقتها البدنية، ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اشادوا بياسمين التي تحرص دائما على ممارسة التمارين للحفاظ على جسدها.

على صعيد آخر دعمت ياسمين صبري مؤخرا زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في خوضه المعركة الإنتخابية لمجلس الشيوخ المصري عام 2020.

ونشرت ياسمين عبر صفحتها الخاصة صورة لبوستر الدعاية الإنتخابية لزوجها، وكتب عليها: “القائمة الوطنية من أجل مصر، أحمد أبو هشيمة، مجلس الشيوخ 2020”.