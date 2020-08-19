تراند اليوم : انجي خوري من غير بنطلون والجمهور مبسوط – اتفرج

شاركت الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي انستجرام صورة ظهرت فيها من احدى مقاهي العاصمة السورية دمشق بعد غياب طويل عن السوشيال ميديا حداداً على بيروت عاصمة لبنان على اثر التفجير العنيف الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية

وكتبت انجي على اطلالتها وقالت:“صباح الخير”

وأثارت خوري كعادتها الجدل باطلالتها حيث ارتدت فستان لون أصفر مزركش باللون الأسود قصير كشف عن أفخاذها العارية للجمهور وجاكيت سوداء اللون وارتدت حذاء ضخم باللون الأسود في قدميها

وانهالت التعليقات من جمهور اجي الذي طالبها بالعودة والظهور في بث مباشر لمتابعيها الذين عبروا عن اشتياقهم لها في التعليقات على الصورة بينما حرص البعض على نصح انجي بعدم اثارة الجدل باطلالاتها الفاضحة المعتادة

Advertisements

والجدير بالذكر ان انجي كانت قد غابت عن حساباتها في شبكات ومواقع التواصل الاجنماعي بعد كارثة تفجير بيروت وعزت خوري الشعب اللبناني بمصابه الأليم وغابت احتراماً لدماء الشهداء والجرحى اللبنانيين في التفجير

ويشار الى ان خوري كنت قد ظهرت يوم أمي بمقطع فيديو بمؤخرة كبيرة وصفه الجمهور بالاباحي وطالب الجهات المختصة بمحاسبة خوري بالتهامات الفسق والفجور على غرار سما المصري